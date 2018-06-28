ЕСПЧ взыскал с России 15 тысяч евро в пользу онкобольного бывшего заключенного

Европейский суд по правам человека обязал правительство РФ выплатить 15 тысяч евро свердловчанину Александру Изюрову, который во время отбывания срока в колонии стал онкобольным.

Как сообщили РИА «Новый День» в правозащитной организации «Зона права», в 15 тысяч евро суд оценил физические и нравственные страдания, связанные с неоказанием мужчине надлежащей медицинской помощи в свердловской колонии. В решении ЕСПЧ подчеркивается, что «медицинское лечение в местах лишения свободы должно быть соответствующим и сопоставимым с качеством лечения, которое государственные органы обязались обеспечить для всего населения».

С 2009 года Александр Изюров отбывал срок в местах лишения свободы. В 2013 году в тюремной больнице у него выявили злокачественное новообразование правой почки. У мужчины обнаружили метастазы в легких (4 стадия), хроническую почечную недостаточность, тромбоз нижней полой вены и т.д. Врачи отмечали, что заболевание носит необратимый характер: Изюров находится в тяжелом состоянии с неблагоприятным исходом.

Супруга Александра рассказывала, что муж испытывал физические и нравственные страдания, не получая адекватной медпомощи. В колонии он практически не ходил, лежал в кровати, у него был сильный отек ног. При этом жена самостоятельно покупала обезболивающие лекарства, которые, тем не менее, не могли полностью снять боль, и передавала их в колонию. Независимые эксперты зафиксировали дефекты при оказании медпомощи Изюрову – в части своевременной диагностики и последующего лечения в пенитенциарных учреждениях.

В 2015 году суд удовлетворил ходатайство мужчины об освобождении в связи с тяжелой болезнью. Однако прокуратура направила жалобу в Свердловский областной суд и добилась отмены постановления суда первой инстанции. Тогда правозащитники обратились с жалобой в ЕСПЧ на нарушение ст. 3 Конвенции о защите прав человека основных свобод (бесчеловечное и унижающее достоинство обращение). В 2016 году, после того, как Европейский суд заявил о том, что дело Изюрова будет рассмотрено в приоритетном порядке, Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга постановил освободить его из колонии.

Екатеринбург, служба информации

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