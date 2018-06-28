российское информационное агентство 18+

Бульварное чтиво

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 28 июня 2018, 14:34 мск

Новости Екатеринбург

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд, Спецпроекты

Болельщицы ЧМ-2018: самые яркие девушки екатеринбургских матчей (ФОТО)

Екатеринбург простился с Чемпионатом мира по футболу – 2018. Улицы резко опустели, веселых толп болельщиков больше нет, последние мексиканские и шведские гуляки улетают и уезжают болеть за свои команды в другие города и заражать уже их жителей своим настроением.

Чтобы смягчить переход от двухнедельного веселья и карнавала к будням, «Новый День» предлагает своим читателям посмотреть подборку снимков самых красивых, ярких, зажигательных, очаровательных, но таких разных болельщиц, за которыми корреспонденты нашего агентства фотоохотились все эти дни.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 28.06.18

В Нижнем Тагиле пожарные предотвратили взрыв газа в горящем мебельном цехе (ФОТО). / ЕСПЧ взыскал с России 15 тысяч евро в пользу онкобольного бывшего заключенного. / В Екатеринбурге будут судить родителей за смерть троих детей на пожаре. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»

Метки / Чемпионат мира по футболу-2018

Стали известны траты болельщиков ЧМ-2018 на гостиницы, еду и сувениры

Роспотребнадзор тоже проверит гостиницу, отказавшую в заселении мексиканским болельщикам

Первые итоги ЧМ в Екатеринбурге: приехали около 100 тысяч человек

Яркая точка: Екатеринбург провожает Чемпионат мира по футболу (ФОТО, ВИДЕО)

Месси взбунтовался: аргентинцев поселят в Казани напротив «огромного» Роналду

Скандал: уральский отель отказался заселять VIP-туристов из Мексики (ВИДЕО)

Кричалки и танцы под «Калинку-малинку»: Екатеринбург встретил последние поезда с болельщиками на ЧМ (ВИДЕО)

Чечня и Кадыров: Египет нашел виноватых в своем провале на ЧМ-2018

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Фоторепортаж, Чемпионат мира по футболу-2018,

Новости партнеров