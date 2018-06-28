Болельщицы ЧМ-2018: самые яркие девушки екатеринбургских матчей (ФОТО)

Екатеринбург простился с Чемпионатом мира по футболу – 2018. Улицы резко опустели, веселых толп болельщиков больше нет, последние мексиканские и шведские гуляки улетают и уезжают болеть за свои команды в другие города и заражать уже их жителей своим настроением.

Чтобы смягчить переход от двухнедельного веселья и карнавала к будням, «Новый День» предлагает своим читателям посмотреть подборку снимков самых красивых, ярких, зажигательных, очаровательных, но таких разных болельщиц, за которыми корреспонденты нашего агентства фотоохотились все эти дни.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 28.06.18

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