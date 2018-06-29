«Черные лесорубы» уничтожили в Екатеринбурге деревья на 3 миллиона

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело из-за незаконной вырубки деревьев. Ущерб составил более 3 миллионов рублей.

Горожане заметили, что в районе Новосвердловской ТЭЦ, вблизи СНТ «Ново-Свердловский», идет вырубка деревьев, и обратились в прокуратуру. В ходе проверки оказалось, что неизвестные уничтожили 82 сосны в выделах 7,8 квартала бывших лесов Верх-Исетского лесхоза Мало-Истокского лесничества ГКУ Свердловской области «Верх-Исетское лесничество».

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, материалы для дачи правовой оценки направлены в следственные органы. По итогам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере».

Екатеринбург, служба информации

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