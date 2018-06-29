Следователи опубликовали фото предполагаемого педофила из Академического

Следователи обнародовали фотографию мужчины, которого подозревают в изнасиловании маленькой девочки. Преступление было совершено днем 26 июня в лифте многоэтажки на улице Павла Шаманова.

Приметы разыскиваемого: мужчина худощавого телосложения и восточной внешности, на вид 30-35 лет, рост 165-170 см, крупный нос, глубоко посаженные тёмные глаза, коротко стриженные тёмные волосы. Был одет в чёрные спортивные штаны, тёмно-серые или черные сланцы, серую футболку с надписью на иностранном языке.

Над раскрытием преступления работает усиленная следственно-оперативная группа. Сотрудники СКР просят всех, кому что-либо известно о личности или местонахождении разыскиваемого, сообщить информацию по телефонам: 8-919-387-50-40, 8-922-60-30-250.

Екатеринбург, служба информации

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