УрФУ больше не будет набирать студентов на заочку филфака – все из-за онлайн-курсов

В Уральском федеральном университете закрылась заочное направление «Филология». Об этом «Новому Дню» сообщили бывшие студенты вуза. Информацию подтвердили и в самом УрФУ. Там объяснили, что направление стало крайне непопулярным.

«Три года назад университету было выделено 12 бюджетных мест на направление «Филология», было набрано 10 студентов, восемь из которых затем отчислились по разным причинам», ‒ сообщили «Новому Дню» в пресс-службе вуза.

Там рассказали, что спрос на классическую филологию упал, а вот другие направления ‒ «Лингвистика в сфере профессиональной коммуникации», «Перевод и переводоведение», «Издательское дело» ‒ более востребованы.

Похожая ситуация есть и на других факультетах. Это связано еще и с большим числом коммерческих интернет-программ обучения самым разным компетенциям.

«В последнее время наблюдается тенденция на сокращение приема по заочной форме и на другие направления и специальности. Это еще связано с расширением образовательного рынка онлайн-курсами», ‒ добавили в вузе.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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