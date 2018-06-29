107 лучших выпускников УрФУ – 2018 получат специальные подарки от Академического

Жилищный сертификат, подаренный выпускникам, позволит молодым специалистам приобрести квартиру на льготных условиях. Используя сертификат, можно купить современную 1-, 2- или 3-комнатную квартиру в новом районе Екатеринбурга.

«Новая собственная квартира вместе с хорошей работой и личным счастьем входит в тройку самых заветных желаний выпускников вузов. Для 107 лучших молодых специалистов, которые с успехом закончили УрФУ в 2018 году, каждое из этих стремлений абсолютно реально, – рассказали в отделе продаж «РСГ-Академическое». – Отличное образование и востребованные специальности – в наличии. Горящие глаза, молодой задор и романтический настрой непременно помогут найти вторую половинку.

А благодаря партнерскому предложению от АО «РСГ-Академическое» каждый из 107 лучших выпускников получит сертификат и возможность приобрести квартиру в новостройке Академического района».

Используя сертификат, можно купить современную квартиру в новом районе Екатеринбурга, возможности которого позволяют устроить жизнь максимально комфортно и перспективно. Школы и детские сады, магазины и кафе, велодорожки и спортивные площадки строятся здесь одновременно с жилыми домами. В районе закладывается парк площадью 50 га и обустраивается набережная. А еще Академический – это дружелюбная среда, общение по интересам и масса возможностей для активного отдыха и занятий спортом.

Вручение именных сертификатов 107 лучшим выпускникам состоится сегодня, 29 июня, на университетской площади. Подробнее об использовании сертификата выпускники могут узнать в отделе продаж «РСГ-Академическое».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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