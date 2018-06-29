Кустурица не приехал. Вместо него Губерниев и Шахрин (ФОТО)

Хэдлайнером сегодняшней Уральской ночи музыки должен стать Эмир Кустурица и его The No Smoking Orchestra. Выступление запланировано на ближайшую полночь у Главпочтамта. Однако звездный режиссер, по словам представителей организатора, еще не приехал в Екатеринбург, хотя в 13:00 у него была намечена совместная пресс-конференция в рамках UMN с Евгением Горенбургом.

В последний момент список участников мероприятия изменился, передает корреспондент «Нового Дня». Вместо Кустурицы общаться с журналистами пришли «незапланированные» лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. «Неплохая замена, трое нас – против его одного», ‒ пошутил Владимир Шахрин.

По предварительным данным, Кустурица прилетит в Екатеринбург около 10 часов вечера, но это не точно. Его выступление запланировано в районе полуночи.

Екатеринбург, служба информации

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