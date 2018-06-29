Дорогу на ЖБИ будут закрывать полтора месяца из-за ремонта

В Екатеринбурге, где уже закончились матчи ЧМ-2018, начинаются ремонтные работы на дорогах. С выходных и до середины августа будут перекрывать улицу на ЖБИ – в мэрии обещают, что только по ночам.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, в субботу, 30 июня, начнется ремонт проезжей части улицы Новгородцевой от улицы Владимира Высоцкого до улицы 40-летия Комсомола. Ремонт должен проходить только по ночам, с 22:00 до 06:00 и только в это время обещано закрывать важную для микрорайона артерию.

На первом этапе, до 15 июля, дорожники заменят покрытие на участке Новгородцевой от Высоцкого до дома №7б. Затем до 30 июля ремонт будет идти на участке улицы Новгородцевой от дома № 7б до Сиреневого бульвара. Последний этап работ – на отрезке улицы Новгородцевой от Сиреневого бульвара до улицы 40-летия Комсомола.

Добавим, еще в мае на ЖБИ шел ремонт на улице Высоцкого на въезде на мост, рабочие ликвидировали жуткие колеи. Работы длились практически до начала мундиаля, движение серьезно блокировалось. Тогда же по обеим сторонам от моста разобрали тротуар – до сих пор его ремонт не закончен.

Екатеринбург, служба информации

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