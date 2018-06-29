Врио мэра Екатеринбурга порадовался ЧМ-2018 на несуществующем стадионе (ФОТОФАКТ)

Исполняющий обязанности мэра Екатеринбурга Виктор Тестов решил сформулировать собственные итоги Чемпионата мира по футболу – 2018 для нашего города. Судя по всему, ему все понравилось. «Этот футбол был больше, чем футбол! Он проверил наш город на готовность проведения крупнейших международных мероприятий», ‒ сообщает пресс-служба Екатеринбургской городской думы.

Правда, почему-то сопровождает текст снимок Тестова не на фоне «Екатеринбург Арены», а на фоне неопознанного стадиона, куда фигуру и.о. мэра «прифотошопили». Арена, которая служит фоном депутату и чиновнику, ‒ это даже не один из 12 стадионов, где проходят матчи российского ЧМ.

Екатеринбург, служба информации

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