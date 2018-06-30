Суд оставил на свободе экс-полицейского, врезавшегося в толпу людей

Суд отказал в удовлетворении ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде ареста в отношении экс-полицейского Дмитрия Курницкого, который въехал в толпу людей, будучи в нетрезвом состоянии.

Напомним, ЧП случилось в Полевском в минувшее воскресенье во время празднования Дня Молодежи. В толпу людей возле магазина на скорости врезался внедорожник Toyota Land Crouser. Водителя пытались вытащить из машины, от самосуда его спасла прибывшая на место происшествия полиция. В результате инцидента пострадали 2 женщины 23 и 26 лет. Видео происшествия зафиксировали камеры наблюдения, затем оно было размещено на видеохостинге YouTube. Внедорожник врезается в толпу людей

Как выяснилось позже, за рулем внедорожника находился бывший сотрудник ППС Дмитрий Курницкий, уволенный из органов в 2014 году за пьянство. В момент наезда на людей он также находился в нетрезвом состоянии, и по его словам, перепутал педали газа и тормоза.

По факту происшествия полиция возбудила уголовное дело, позже дело было поручено следственному комитету. «Следователи намерены в ближайшее время повторно обратиться в суд с этим же ходатайством об аресте фигуранта, представив дополнительные материалы», – пояснил агентству старший помощник руководителя свердловского управления СКР Александр Шульга.

Екатеринбург, служба информации

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