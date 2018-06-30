Взорванная телебашня Екатеринбурга появилась в популярной компьютерной игре Crossout

Crossout – многопользовательская онлайн-игра, постоянный соперник c World of Tanks за 1 место по популярности в жанре Экшн.

На этой неделе вышло долгожданное поклонниками обновление 0.9.9, в котором появляется телебашня, какой ее помнят в Екатеринбурге, взорванная 24 марта 2018 года. Башня в игре наполнена мистическим смыслом – она появляется неожиданно в пустующем уже 20 лет после апокалипсиса мегаполисе, сейчас называемом Могильник. Одна из разрушенных построек рядом с башней – сооружение с купольной крышей, напоминает здание Цирка.

Как пишут разработчики, таинственная недостроенная башня, которую ранее не видел ни один из тех, кто бывал в Могильнике до катастрофы, является главной точкой на карте. Возможно, кто-то из выживших заметит отсылки к некоторым реально существующим или существовавшим строениям города, в котором проживают создатели мира Пустошей.

Телебашня в игре

Разработчик игры, компания Targem Games, базируется в Екатеринбурге. Выпускает игры с 2002 года различных жанров: от стратегий и ролевых игр до пошаговых стратегий и гонок.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 30.06.18

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