Экс-полицейского, въехавшего в толпу людей, все-таки отправили в СИЗО

Со второй попытки экс-полицейского заключили под стражу. Суд города Полевского сегодня изучил представленные СКР материалы и удовлетворил требование следователей о заключении Дмитрия Курницкого под стражу.

Вчера суд города Полевского отказал следователям в ходатайстве, сегодня состоялось еще одно заседание, где ходатайство следователей было удовлетворено.

Расследование уголовного дела ведет первый отдел СК России по Свердловской области, Дмитрий Курницкий обвиняется в покушении на убийство 2 и более лиц, совершенное общеопасным способом (ч.3, ст.30 и ч.2 ст. 105 УК РФ), а также в нарушении правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию (ст.264.1 УК РФ). Преступление было совершенно в городе Полевской в прошлое воскресенье во время празднования Дня Молодежи.

Как уже писал NDNews, в толпу людей возле магазина на скорости врезался внедорожник Toyota Land Crouser. Водителя пытались вытащить из машины, от самосуда его спасла прибывшая на место происшествия полиция. В результате инцидента пострадали 2 женщины 23 и 26 лет. Видео ЧП затем было размещено на видеохостинге YouTube.

Бывший сотрудник ППС Дмитрий Курницкий, уволен из органов в 2014 году за пьянство. В момент наезда на людей он также находился в нетрезвом состоянии, и по его словам, перепутал педали газа и тормоза.

По факту происшествия полиция возбудила уголовное дело, позже дело было поручено следственному комитету.

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