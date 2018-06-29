Свердловские парламентарии провели выездное совещание в Академическом (ФОТО)

29 июня Академический посетила делегация областных парламентариев. Депутаты сразу двух комитетов Законодательного собрания – по бюджету, финансам и налогам, по молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма, а также руководство министерств Свердловской области провели совещание в новом районе города.

Депутаты осмотрели существующие и перспективные объекты района, побывали в Первой детской поликлинике, а затем генеральный директор «РСГ-Академическое» Виктор Кривошеин ознакомил народных избранников и руководителей исполнительной власти региона с ходом строительства новой транспортной магистрали – проспекта Сахарова. Протяженность этой новой артерии составит более 2,5 километров, здесь строится шесть полос движения – по три в каждую сторону. Комфортно здесь будет не только пешеходам, но также велосипедистам и автомобилистам, отметил Виктор Кривошеин. Вдоль проспектаСахарова появятся велодорожки и удобные тротуары.

Также в ближайших планах – развитие дорожной сети района. Уже вскоре улица Амундсена будет соединена с ЕКАД, что существенно улучшит транспортную ситуацию.

Особое внимание парламентариев привлекли перспективные проекты. В их числе, например, Ледовая арена. Этот объект будет универсальным: он предназначен для конькобежного спорта. Еще одна стройка ближайшего будущего – это школа олимпийского резерва.

Все эти перспективные проекты реализуются на основе частно-государственного партнерства. «Это дает нам серьезную возможность привлекать в том числе и федеральные финансовые ресурсы. Это важно, поскольку собственными средствами все будет гораздо дольше и сложнее. В этом смысле здесь успешный пример частно-государственного партнерства, заинтересованности и бизнеса и власти в развитии этого района», – прокомментировала ситуацию председатель комитета по молодежной политике Законодательного собрания Свердловской области Елена Чечунова.

Как отметил заместитель председателя комитета регионального Заксобрания по бюджету, финансам и налогам Михаил Клименко, профильный комитет рассмотрит вопрос софинансирования проектов в «Академическом» и участия их в государственных программах. «Все вопросы, которые мы сегодня рассматривали, надеюсь, найдут отражение в том числе в посылах бюджета 2019 и плановый период 2020-21 годов. Район развивается, соответствующие механизмы для этого есть», – сказал парламентарий.

Екатеринбург, служба информации

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