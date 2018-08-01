В уральской медиасфере снова перестановки: из Екатеринбурга уезжает конкурент Полянина

В уральской медиасфере продолжаются перестановки. Из местного отделения «Комсомольской правды» уходит медиаменеджер Мария Базунова. С прошлого года она возглавляла «КП-принт», а до этого была главредом муниципального издания «Знамя Победы» в Сухом Логу.

Как рассказала «Новому Дню» сама Базунова, она остается в системе «КП». С середины месяца она станет руководить пермским филиалом. По ее словам, круг задач в соседнем регионе у нее будет больше – в Екатеринбурге она занималась только принтовыми проектами издательского дома, а в Прикамье станет главой всего филиала.

Напомним, ранее СМИ прочили Базуновой место директора «Областной газеты» – ходили слухи, что нынешнего руководителя «ОГ» Дмитрия Полянина сместят, а его полномочия поделят между новым главредом (в качестве претендента называли Александра Рыжкова) и директором.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 01.08.18

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