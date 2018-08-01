Ни паники, ни объявлений: вокзал в Екатеринбурге спокойно перешел на местное время

С сегодняшнего дня все вокзалы страны перешли на местное время. В Екатеринбурге, крупном железнодорожном узле, пассажиры переход восприняли спокойно.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», все информационные табло в здании вокзала и на нем показывают местное время отхода поездов. В отличие от аэропортов, РЖД долгое время работала только по московскому времени, приходилось высчитывать разницу. На вокзалах по громкоговорителю заранее начали транслировать сообщения с просьбой граждан обратить внимание на готовящееся нововведение. С 1 августа объявления должны были звучать чаще. Однако сегодня утром, когда прибывали и отходили несколько электричек и поезд дальнего следования, за полчаса не прозвучало ни одного такого предупреждения. Никаких бумажных объявлений на вокзале также нет.

Но, по всей видимости, пассажиров это не смущает. Никакой паники на вокзале нет, люди подходят к табло, уточняют платформу, на которую приходит поезд, не особо обращая внимание на время. «Ой, правда, теперь местное», – так отреагировала компания женщин на вопрос о местном времени.

Время меняют не только на вокзалах – в билетах теперь так же указывается местное время. Это актуально и для поездов дальнего следования, и для электричек. Пригородные поезда, напомним, перешли на местное время чуть раньше.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 01.08.18

В уральской медиасфере снова перестановки: из Екатеринбурга уезжает конкурент Полянина. / «Лучше бы разворовали»: эсеры хотят показать единороссам, как надо тратить бюджет. / В горадминистрации начали заслушивать кандидатов на пост мэра. Организована трансляция выступлений. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»