Конкурсная комиссия приняла решение еще по 5 кандидатам в мэры

Конкурсная комиссия по отбору кандидатов на пост мэра Екатеринбурга приняла решение по пяти претендентам, сдавшим неполный пакет документов. Четверо участников – Андрей Еланцев, Виктор Карпов, Елена Лузина и Валерий Хаданович – допущены к собеседованиям, так как принесли недостающие справки. Они будут выступать 3 августа. Журналист Антон Дербенев исключен из конкурса, поскольку сдал не все документы.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 01.08.18

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