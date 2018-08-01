Лето на Урале подходит к концу

Завтра, 2 августа, православная церковь отмечает день пророка Илии. Крестьяне считали его покровителем полевых работ и с особенным усердием обращались к нему в этот день с молитвой о благословении нового богатого урожая.

В день праздника совершаются крестные ходы и водоосвящение в тех местах, где находятся храмы во имя пророка. В Екатеринбургской епархии Илиинские храмы располагаются в Екатеринбурге (при госпитале инвалидов войн на Широкой речке), Артемовском, Серове, селе Ильинка Богдановичского района, поселке Арти, селе Ертарка Тугулымского района. В этих общинах, отмечающих свои престольные праздники, богослужения пройдут особенно торжественно, а после службы состоятся крестные ходы. По народному преданию, «Илья лето кончает». С этого времени ночи становятся длиннее, начинается сезон сбора урожая, чаще идут дожди, вода в водоемах начинает остывать, поэтому принято считать, что после Ильина дня купаться уже нельзя. Впрочем, прогноз погоды на август 2018 года выглядит вполне оптимистично, поэтому не исключено, что водоемы будут пригодны для купания до конца месяца.

Екатеринбург, Елена Васильева

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