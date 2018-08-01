Поиски трех пропавших екатеринбуржцев окончены: двое погибли

Поиски трех друзей из Екатеринбурга, которые пропали в субботу, окончены. Молодые люди погибли, девушка находится в реанимации. Не исключено, что они отравились наркотиками. Масштабные поиски ребят начались сегодня, но друзья – 31-летний Михаил Фофанов и 27-летний Денис Квашнин и их подруга 25-летняя Елизавета Жучкова – пропали еще 28 июля в микрорайоне Лечебный. По сообщению из знакомых, они вместе вышли на улицу, ближе к 10 вечера их телефоны стали недоступны. У девушки есть пятилетняя дочь, которую она должна была забрать у бабушки.

К сожалению, к этому часу на странице поискового отряда «Лиза Алерт» уже появилось сообщение о гибели ребят. Координатор поисковиков рассказала корреспонденту РИА «Новый День», что девушку и двух мужчин нашли на территории Екатеринбурга, но что с ними произошло, в отряде не раскрывают. Ситуацию смогли прояснить в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. Пока называется только предварительная причина – в реанимацию девушка попала в состоянии опьянения, мужчины погибли по той же причине. Не исключено, что это было не спиртное, а наркотики. Однако в УМВД подчеркнули, что точная причина станет известна после экспертиз.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 01.08.18

Лето на Урале подходит к концу. / Прокуратура озвучила сроки для ОПГ велосипедистов, грабивших банки. / Конкурсная комиссия приняла решение еще по 5 кандидатам в мэры. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»