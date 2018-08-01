В Каменске-Уральском столкнулись бетономешалка, полицейская машина и автобус

Сегодня в Каменске-Уральском около Байновского моста произошло ДТП с тремя участниками: бетономешалкой, полицейской машиной и пассажирским автобусом.

Сначала об инциденте рассказали участники паблика «Подслушано в Каменске-Уральском», потом комментарий дал начальник пресс-службы областного полицейского Главка Валерий Горелых. По его словам, 30-летний водитель КАМАЗа (бетономешалки) не выдержал безопасную дистанцию и врезался в полицейскую ГАЗель, которая, в свою очередь, толкнула по инерции автобус ПАЗ, ехавший по маршруту №19 из Синарского в Красногорский район. В автобусе ехали 23 пассажира, за медицинской помощью никто из них не обращался.

Пострадали два сотрудника полиции – мужчина-водитель в звании прапорщика и женщина-капитан. Госпитализация им не потребовалась. Машины повреждены, но не фатально. Водитель КАМАЗа за 7 лет водительского стажа был оштрафован 7 раз, но злостным нарушителем ПДД он не является. Все три водителя в момент ДТП были трезвы. Проводится проверка, по итогам которой будет принято соответствующее решение, – сообщил Валерий Горелых.

Каменск-Уральский, служба информации

Каменск-Уральский. Другие новости 01.08.18

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