В Екатеринбурге заподозрили в экстремизме гражданина, поклоняющегося Перуну

В Екатеринбурге возбуждено очередное уголовное дело об экстремизме. Подозреваемым стал радарь Уральского края всея Руси Владимир Серга.

«Здравия Славяне! Сообщаю всем, кто не равнодушен к вопросу Народного возрождения, прошлому, настоящему и будущему страны, что 26.07.2018 года в 5-30 ко мне прибыли силовики, предъявив постановление суда на проведение обыска и предложили добровольно передать им в руки все материалы, касаемые моей «экстремисткой деятельности», – сообщил на своей странице «ВКонтакте» Владимир Серга. По его словам, обыски вели сотрудники СК Верх-Исетского района и УФСБ в присутствии двух понятых. Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.282 (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

Кто написал заявление и что послужило поводом, пока не ясно. В СУ СК по Свердловской области сообщили, что прокомментировать эту информацию не могут. По информации сайта 66.ru, Серга в 2016 году сделал репост записи в соцсетях, она и разгневала неких оскорбившихся. У поклонников Перуна был конфликт с православными – прихожане храма в Нижних Сергах обратились в прокуратуру с жалобой на проведение колдовских обрядов возле идола Перуна в парке «Оленьи ручьи».

Екатеринбург, служба информации

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