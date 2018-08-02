Заседание свердловского правительства внезапно отменили

Заседание свердловского областного правительства, которое должно было начаться сегодня в 10.00, внезапно отменили.

На сегодняшнем заседании кабмина члены правительства должны были обсудить профилактику и раннее диагностирование онкологических заболеваний и утвердить порядок предоставления многодетным семьям денежной компенсации вместо земельного участка под строительства дома. Однако утром в четверг ДИП губернатора сообщил, что заседания не будет, пояснив, что губернатор Евгений Куйвашев сегодня работает в Москве по продвижению заявки Екатеринбурга на проведение «Экспо-2025».

Добавим, что губернатор только на этой неделе вышел из отпуска. За время его отсутствия в городе произошло многое: в Екатеринбурге прошел митинг против пенсионной реформы, главные противоборствующие силы на думских выборах начали активную фазу кампании, а конкурсная комиссия по отбору главы города начала собеседования с кандидатами.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 02.08.18

Собеседования с кандидатами в мэры продолжаются. Один участник уже рискует «вылететь». / Кандидата-пенсионерку не пустили на выборы – она не указала место работы (СКРИН). / 2 августа в Свердловской области ожидаются следующие события. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»