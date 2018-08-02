Россельхознадзор проведет внеплановую проверку на птицеводческом заводе «Свердловский»: «там вся эта биомасса гниет и растекается» (ФОТО, ВИДЕО)

Управление Россельхознадзора по Свердловской области проведет внеплановую выездную проверку на АО Племенной птицеводческий завод (ППЗ) «Свердловский» (Кашино). Об этом агентству рассказал руководитель движения «Экоправо» Андрей Волегов.

По информации эколога, данное решение Россельхознадзора – это реакция на информацию «Экоправа» о многочисленных нарушениях в деятельности птицефабрики и заражении окружающей среды вокруг ППЗ биологически опасными веществами.

Волегов сообщает, что при современных условиях содержания и выращивания домашней птицы на такой птицефабрике при мощности порядка 100 тысяч кур-несушек и 4 миллионов суточных цыплят, при работе 15-20 корпусов, в год поступает до 21 тысячи тонн птичьего помета. К утилизации такого количества органической массы птицефабрика не подготовлена, считает эколог. По его расчетам, 1 корпус Птицеводческого завода выдает отходов в среднем 2,9 т./в сутки, учитывая количество корпусов, работающих на территории ППЗ это порядка 15 – 20, умножая на количество дней в году, получаем порядка 16-21 тысяч тонн отходов в год.

Насколько удалось выяснить, на ППЗ существуют всего 2 иловые карты (бетонные чаши, в которых помет и другая биомасса засыпается слоем, к примеру, опила, и остается перегнивать до безопасного состояния – прим. редакции) на 5 тысяч тонн отходов каждая. По сути, у ППЗ «Свердловский» нет условий принятия для временного хранения такого количества помета, считает Волегов. По его словам, исходя из мощностей предприятия, заводу нужно либо открывать дополнительно иловые карты для помета, либо снижать численность поголовья на заводе.

«Таким образом, биомасса переполняет эти чаши и течет по местности, заражая окружающую среду, скорлупа не сжигается, как это положено, а перемешивается с почвой в окрестностях завода. Груды скорлупы, биомассу из белка и желтка на полях вокруг завода я видел и снимал лично, местные жители говорят, что вместе с этой биомассой выбрасывали и пищащих цыплят, которые видимо были забракованы. Все это растекается, гниет и привлекает тучи птиц, которые запросто могут разнести эту заразу и создать эпидопасную ситуацию», – предупреждает эколог.

Отходы птицефабрики

Проверка Россельхознадзора предварительно запланирована на август-сентябрь этого года.

Екатеринбург, Служба информации

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