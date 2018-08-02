Участковые врачи спроваживают участников марафона «Европа – Азия» в клинику с платными справками

Жители Екатеринбурга, которые будут участвовать в предстоящем легкоатлетическом марафоне «Европа-Азия», столкнулись с неожиданным препятствием – речь идет о получении медицинских справок-допусков к бегу на длинную дистанцию в поликлиниках по месту прописки. Об этом рассказала журналист Мария Захарова в своем фейсбуке.

«Моей поликлинике на районе запретили выдавать справку для участия в марафоне, теперь всех отправляют в центр спортивной медицины на Еремина, 13. В Центре же говорят, что готовы принять всех 1 и 3 августа с 14:00 до 16:00 за 900 рублей, тогда как на самом марафоне эту справку сделают за 500», – пишет она.

Мария пояснила «Новому Дню», что отказ выдавать справку ей озвучили в поликлинике № 14 в Суворовском переулке на Уралмаше. Однако в управлении здравоохранения Екатеринбурга агентству пояснили, что никаких распоряжений сверху по поводу невыдачи справок о допуске к марафону подшефным ЛПУ не давали. «Таких распоряжений не было, поликлиники должны выдавать такие справки, их выдают участковые терапевты, если человек имеет первую группу здоровья – то есть он здоров. Если есть риски в анамнезе – 2-3 группа здоровья – тогда пациенты дообследуются в Центре спортивной медицины», – сообщили «Новому Дню» в горздраве.

При этом сами врачи говорят о том, что все дело заключается в формулировке, которую просят указывать в справках организаторы марафона – в документе из медучреждения должно быть написано, что человек «допущен к участию в соревнованиях». Именно последнее слово вызывает диссонанс – если человек, намеревающийся принимать участие в забеге, спортсмен, то ему действительно нужен другой уровень исследования. Если любитель – то почему он участвует в «соревнованиях»?

«Если говорить о непрофессиональном участнике, то там достаточно осмотра терапевта с кардиограммой, чтобы сказать, что человек здоров и может бежать марафон. Иногда врач может отправить на диспансеризацию, назначить дополнительный анализ крови. Большинство участковых врачей без вопросов дает такие справки», – сказал «Новому Дню» специалист одной из больниц Екатеринбурга.

Добавим, что в России действует приказ Минздрава РФ от 9 августа 2010 г. N 613н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий». Согласно пункту 4 этого документа, медосмотр «для допуска к участию в массовых спортивных соревнованиях осуществляется в амбулаторно-поликлинических учреждениях, отделениях и кабинетах спортивной медицины амбулаторно-поликлинических учреждений, врачебно-физкультурных диспансерах (центрах лечебной физкультуры и спортивной медицины) врачом-терапевтом, врачом по лечебной физкультуре, врачом по спортивной медицине на основании результатов медицинских обследований». Таким образом, если верить приказу, в поликлиниках по месту регистрации терапевты все же должны выдавать справки о допуске непрофессиональных бегунов к участию в марафоне.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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