Блогеры проверили «Кировский» и собрали в нем две тележки просрочки (ВИДЕО)

Блогеры из Екатеринбурга устроили рейд в одном из магазинов сети «Кировский», который принадлежит семье Ковпаков. Молодые люди проверяли супермаркет на улице Баумана, 26, чтобы выяснить, есть ли на прилавках просроченная продукция. Результаты инспекции они опубликовали на своем канале на ютубе.

В начале ролика один из блогеров спрашивает продавца, есть ли в магазине просрочка. «У нас просроченные товары? С чего они будут, мы вообще-то проверяем», – говорит женщина.

Следом за этим молодые люди опровергают ее утверждение – находят просроченные пиво, сок, яйца, майонез, детское питание, зеленый горошек, непромаркированные булочки, и так далее. В итоге набирается две тележки продуктов с истекшим сроком годности.

«Вы скажите, сколько вам лет. Документы свои давайте, паспорта. У вас нет разрешения», – возмущается другая сотрудница магазина.

Затем к блогерам выходит управляющая. Поначалу женщина сопротивляется вопросам молодых людей, но после смиряется: «Ну, будут платить (ответственные сотрудники), что я могу сказать. Вы хотите чтобы мы утилизировали? Будем утилизировать», – говорит она.

Блогеры набрали 2 тележки просрочки в «Кировском»

Екатеринбург, служба информации

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