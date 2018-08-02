Антимонопольщики разберутся с УрФУ за самохвальство

Свердловское управление ФАС возбудило в отношении представителей Уральского федерального университета дело о нарушении закона «О рекламе». Как сообщили в пресс-службе ведомства, к антимонопольщикам обратился некий гражданин, которому не понравилась реклама, развешанная на корпусах вуза. Она гласит: «УрФУ – ты лучший ВУЗ России».

«Заявитель указал, что в рекламе отсутствуют доказательства того, что УрФУ является лучшим вузом России, в связи с чем, распространяются ложные сведения и потребители вводятся в заблуждение», – отметили в пресс-службе ведомства.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 02.08.18

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