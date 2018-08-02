Картины Шнура выставят в Екатеринбурге (ФОТО)

На следующей неделе в Екатеринбурге откроется персональная выставка рок-музыканта Сергея Шнурова, выступившего на сей раз в качестве художника.

Как сообщили РИА «Новый День» в Екатеринбургской галерее современного искусства, выставка под названием «Ретроспектива брендреализма» пройдет с 11 августа по 11 ноября, на ней будут представлены около 60 работ Сергея Шнурова.

Центром экспозиции станет живопись и инсталляционные объекты, созданные художником на основе авторской трактовки «брендреализма» – нового явления в современном искусстве, появившегося в 2007 году. Согласно концепции брендреализма, человек XXI века окружен квазиреальностью, состоящей из брендов. Сам того не замечая, он выбирает их объектами своего поклонения.

Екатеринбург, Санкт-Петербург, служба информации

Екатеринбург, Санкт-Петербург. Другие новости 02.08.18

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