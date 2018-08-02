ВАЗ протаранил жилой дом в Качканаре и загорелся

Прошлой ночью в Качканаре пьяный 22-летний водитель протаранил жилой дом. Как сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД, мужчина не справился с управлением, и машину ВАЗ 21124 выбросило на здание. Затем автомобиль загорелся. Огонь перекинулся на деревянный дом, так что прибывшим пожарным пришлось проливать его водой.

К счастью, никто из жильцов не пострадал. У дома повреждена стена и некоторое имущество в одной из квартир. Пассажир машины отделался испугом, а ее водитель, в крови которого оказался алкоголь, был госпитализирован с травмами разной степени тяжести. По словам очевидцев, из машины его доставали жильцы протараненного им дома, чтобы он не сгорел заживо.

Екатеринбург, служба информации

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