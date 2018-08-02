Десантники Екатеринбурга мирно отмечают день ВДВ (ФОТО)

В Екатеринбурге десантники отмечают день ВДВ.

В центре города отключили многие фонтаны – в прежние годы нередко подгулявшие голубые береты купались в них, но сегодня не располагает погода. Например, на площади Советской Армии, где проходят ключевые мероприятия праздничной программы, фонтан работает. Но в нем никто не купается – его используют как скамейку, пространство вокруг усыпано мусором и пустыми бутылками.

После торжественного митинга на площади прошел концерт группы «Черные береты», но послушать музыкантов остались немногие.

Часть десантников разбрелись по центру – их можно заметить в Историческом сквере и у фонтана «Каменный цветок».

Некоторые, впрочем, предпочитают более интересные точки – на проспекте у Ленина прямо у Плотинки припаркован «Геллендваген», рядом с которым гуляют представители ВДВ.

Сотрудники ГИБДД, которые дежурят рядом, на нарушения правил дорожного движения, впрочем, внимания предпочитают не обращать.

По традиции, отдыхает десантура и в ЦПКиО, хотя официально гуляния в этом году там не проводятся, а также в Музее ВДВ «Крылатая гвардия» на Крылова, 2а.

Екатеринбург, Семен Саливанчук

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