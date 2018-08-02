В МЧС предупредили о штормовом ветре на Урале

В Свердловской области уже завтра существенно испортится погода. Как сообщили в региональном управлении МЧС России, 3 августа ожидаются сильные дожди, грозы и усиление ветра до 22 м/сек.

Свердловчанам советуют не проводить работы на открытом воздухе и на высоте, не парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций, не гулять в лесу, не пользоваться мобильными во время грозы.

Екатеринбург, служба информации

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