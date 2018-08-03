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Пятница, 3 августа 2018, 09:34 мск

Новости Екатеринбург

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Последние летние опрессовки выявили 25 повреждений труб

В Екатеринбурге завершился последний этап опрессовок, который проходил с 23:00 вторника, 31 июля, до 6:00 пятницы, 3 августа.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ЕТК, всего выявлено 25 повреждений в районе улиц: Фурманова – Фрунзе, Вайнера – Попова, Шейнкмана, Чайковского, Красноармейская, Бебеля, Ключевская, Сиреневый бульвар, Победы, Бакинских комиссаров, Мамина-Сибиряка, Волгоградская, Надеждинская, Чистопольская. Ремонтные бригады ЕТК уже приступили работе.

Опрессовки закончены, горячее водоснабжение должно быть возобновлено. Если горячей воды в доме нет, ЕТК советует обращаться в свою управляющую компанию.

В этом месяце пройдут еще гидравлические испытания локальных зон – на небольших участках сетей с помощью локальных передвижных установок без отключения горячей воды.

Екатеринбург, служба информации

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