Последние летние опрессовки выявили 25 повреждений труб

В Екатеринбурге завершился последний этап опрессовок, который проходил с 23:00 вторника, 31 июля, до 6:00 пятницы, 3 августа.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ЕТК, всего выявлено 25 повреждений в районе улиц: Фурманова – Фрунзе, Вайнера – Попова, Шейнкмана, Чайковского, Красноармейская, Бебеля, Ключевская, Сиреневый бульвар, Победы, Бакинских комиссаров, Мамина-Сибиряка, Волгоградская, Надеждинская, Чистопольская. Ремонтные бригады ЕТК уже приступили работе.

Опрессовки закончены, горячее водоснабжение должно быть возобновлено. Если горячей воды в доме нет, ЕТК советует обращаться в свою управляющую компанию.

В этом месяце пройдут еще гидравлические испытания локальных зон – на небольших участках сетей с помощью локальных передвижных установок без отключения горячей воды.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 03.08.18

Последний день регистрации кандидатов на выборах в ЕГД: под вопросом судьба еще 14 человек. / Собеседования с кандидатами в мэры, день третий – участников все меньше. / 3 августа в Свердловской области ожидаются следующие события. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»