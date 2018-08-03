Екатеринбуржец дважды ограбил один и тот же магазин

23-летний екатеринбуржец задержан по подозрению в трех разбойных нападениях на салоны сотовой связи. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу, налеты были совершены 10, 24 и 27 июля. Пострадали магазины, расположенные на улицах Старых Большевиков и Восстания, причем в последний молодой человек наведался дважды.

При нападениях он использовал предметы, похожие на оружие, или пневматический пистолет, а для конспирации надевал кепку и маску. Его добычей стали наличные деньги и дорогие телефоны на общую сумму 450 тысяч рублей.

После задержания налетчик признал свою вину, пояснив, что пошел на преступление от отчаяния – у него было много долгов по кредитам, но не было постоянной работы. Ранее он не был судим. Часть похищенного у него изъята, остальное он успел продать. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Молодому человеку грозит до десяти лет лишения свободы. Задержанный помещен под стражу.

Екатеринбург, служба информации

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