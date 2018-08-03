Приставы поймали алиментщика под кроватью

В Екатеринбурге приставам пришлось доставать алиментщика, который задолжал своей шестилетней дочери 450 тысяч рублей, из-под кровати – там он прятался от сотрудников службы.

Как сообщили в пресс-службе УФССП по Свердловской области, ранее 31-летний безработный мужчина был наказан по ст. 5.35.1 КоАП РФ, он отбыл 100 часов обязательных работ, но после скрылся, так и не погасив долг по алиментам. Несколько раз приставы наведывались к нему домой, но всякий раз не заставали его там, и тогда должник был объявлен в исполнительный розыск.

«Вскоре в Железнодорожный отдел судебных приставов поступила информация от источников, которые сообщали, что должник в данный момент находится у себя в квартире. Тот, узнав, что за ним пришли, не открывал дверь», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Приставам пришлось караулить около 4 часов, пока в квартиру не пришла мать должника. Сам алиментщик был обнаружен под кроватью.

Теперь мужчине грозит новое наказание – уже по ст. 17.8 КоАП РФ «Воспрепятствование законной деятельности должностного лица». Материалы административного дела направлены в судебный участок. Кроме того, в отношении алиментщика возбуждено уголовное дела – по ч.1 ст. 157 УК РФ «Неуплата родителем без уважительных причин средств на содержание несовершеннолетних детей».

Екатеринбург, служба информации

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