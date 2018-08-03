Правоохранители не нашли криминала в мумии мужа, выброшенной старушкой во дворе

Никакого криминала с истории с трупом, который вчера женщина принесла во двор дома, правоохранительные органы не нашли. Следователи говорят, нет следов того, что тело умершего кто-то ел. Накануне, напомним, жители двора по луице Куйбышева наблюдали жуткую картину. Пожилая женщина принесла на улицу мумифицированный труп супруга. Она сложила останки неподалеку от детской площадки. К месту вызывали не только полицию, но и бригаду скорой помощи.

Соседи женщины в соцсетях делятся информацией о том, что пенсионерка страдает алкоголизмом, а полицейские не смогли с первого раза обследовать квартиру из-за сильного запаха в ней. Появилась информация, что женщина не только хранила труп, но и ела его – очевидцы разглядели обглоданные ноги. В СУ СК по Свердловской области информацию о поедании тела опровергли, как и любые другие следы криминального характера. «По предварительным данным, скелетированные останки местного жителя, 1950 года рождения, обнаружены на улице, у дома по улице Куйбышева в Екатеринбурге.

При внешнем осмотре явных признаков криминальной смерти (таких, например, как рубленые, резаные, огнестрельные ранения) не установлено, голова, а также все верхние и нижние конечности у мужчины присутствуют. В ходе проверки выясняется давность и точная причина смерти мужчины. Принимаются меры к установлению и опросу очевидцев происшествия», – прокомментировали следователи. По итогам проверки органами Следственного комитета будет принято процессуальное решение. В горздраве не комментируют итоги обследования женщины у психиатрической бригады – пациентка согласия на распространение любой информации о ее здоровье не давала. Однако, по информации РИА «Новый День», госпитализировать ее не стали. В пресс-группе УМВД от комментариев нашему агентству отказались, сославшись на то, что психическое здоровье женщины, хранившей труп – дело исключительно горздрава, а «криминальная» часть этой истории – дело только СК.

Екатеринбург, служба информации

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