В Екатеринбурге снова объявят «сухой закон» на День города

Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб утвердил перечень территорий, на которых не будет продаваться алкоголь во время мероприятий, посвященных Дню города. Как передает корреспондент РИА «Новый День», на протяжении всего дня 18 августа (суббота) будет запрещена продажа спиртного в центральной части города, ограниченной улицами Московская –Малышева – Карла Либкнехта – Николая Никонова – переулок Красный –Челюскинцев.

Кроме того, на время праздничных концертов 15 и 16 августа с 14.00 до 19.00 ограничат продажу алкоголя в районе парка имени Архипова (улица Академика Бардина – проезд Решетникова – улица Амундсена); 16 августа с 14.30 до 20.30 в районе Площади Обороны (улица Луначарского от улицы Тверитина до улицы Декабристов; улица Тверитина от улицы Луначарского до улицы Бажова); 18 августа с 10.00 до 18.00 – в районе Основинского парка (нечетная стороны улицы Учителей – улица Сулимова – улица Основинская).

Екатеринбург, служба информации

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