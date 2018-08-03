Уральца отправили на 20 лет в колонию за жестокое убийство супругов ради двух антикварных монет

Сегодня в Свердловском облсуде вынесли приговор уральцу, который зарубил топором супругов. Мужчина искал в их доме антикварные монеты.

Перед судом предстал 29-летний житель Асбеста Александр Назаров, его судили по нескольким статьям уголовного кодекса – за убийство с разбоем, разбой и уничтожение чужого имущества. В суде доказали, что он виновен в смерти своих знакомых, мужа и жены. В ночь с 26 на 27 апреля прошлого года он залез в их дом в пос. Изумруд р.п. Малышева и зарубил топором обитателей жилища. Затем он обыскал дом – мужчина хотел поживиться коллекцией антикварных монет. В доме он нашел две 25-копеечные монеты 1896 года выпуска. После этого мужчина, скрывая улики, поджег дом. Имущество было полностью уничтожено, его собственник остался без жилья. Грабитель же выручил за монеты 7000 рублей.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, Назарова отправили в колонию строгого режима на 20 лет. Приговор в законную силу не вступил.

Екатеринбург, служба информации

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