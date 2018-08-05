Массовая авария на трассе М-5 попала на видеорегистратор

Накануне на трассе М-5 «Урал» между Екатеринбургом и Челябинском произошло массовое ДТП. На 174-ом километре трассы в направлении южно-уральского центра столкнулись Toyota Corolla и Land Rover. Через несколько секунд сзади в них влетел водитель за рулем Renault Duster, после чего иномарку отбросило на проезжавший мимо Ford Kuga. Об этом рассказали в пресс-службе областного управления ГИБДД. Пассажирка последнего из пострадавших автомобилей получила наиболее тяжелые травмы, ее госпитализировали с переломом позвоночника.

Водитель того же автомобиля опубликовал видео с регистратора, где виден момент первого столкновения.

Напомним, что из-за ДТП трасса встала в многокилометровую пробку.

Екатеринбург, служба информации

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