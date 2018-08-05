Победителями марафона «Европа-Азия» стали волжане

В Екатеринбурге завершился марафон «Европа-Азия». Согласно данным организаторов, в забегах приняли участие около 7 тысяч человек, в том числе – из других городов России и мира.

Именно гости Урала одержали победу в марафоне – как в мужском, так и в женском зачете. Юрий Чечун из Самары пробежал 42,2 километра за 2 часа 16 минут, победив в «Европе-Азии» уже в четвертый раз. Жительница Тольятти Наиля Юламанова справилась с той же дистанцией за 2 часа 40 минут.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 05.08.18

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