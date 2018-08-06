Эксперимент уральских ученых по уничтожению борщевика застопорился – не нашлось инвестора

В прошлом году ученые Уральского аграрного университета презентовали сенсационный препарат, который, по их словам, мог избавить земли региона от борщевика Сосновского ‒ опасного зонтичного растения. Как рассказывал тогда декан факультета агротехнологии и землеустройства УрГАУ Михаил Карпухин, рецепт простой: борщевик скашивают, а оставшиеся «пеньки» обрабатывают секретным составом. «Даже при однократном применении мы убиваем 80% этого растения, в том числе и корневище, а двукратное применение – это стопроцентный результат. Но сегодня это опытные результаты, мы должны проверять это не только в лаборатории, но и на природе», ‒ говорил он.

Однако дальше лабораторных опытов дело не пошло. Как сообщил «Новому Дню» Михаил Карпухин, не нашлось денег. «Необходимы были средства, чтобы проверить это, но они пока не выделены. Не нашли заинтересованных людей. Мы в СМИ обнародовали информацию, но пока никто не отозвался», ‒ пояснил он.

По его словам, в этом году ‒ даже если инвестор найдется ‒ эксперимент начинать поздно, тестировать препарат надо весной, когда борщевик еще не разросся и не зацвел. Однако назвать сумму, необходимую для исследований, декан факультета агротехнологии и землеустройства затруднился. «Поскольку к нам никто не обращался, мы даже не просчитывали», ‒ сказал он.

Напомним, борщевик Сосновского был завезен с Кавказа после Великой Отечественной войны. Предполагалось, что растение, не требующее усилий со стороны аграриев, станет альтернативным кормом для скота. Но выяснилось, что коровы, евшие борщевик, дают горькое молоко. Правда, к тому моменту растение вышло из-под контроля, и стало завоевывать новые земли. При этом борщевик Сосновского, не имеющий естественных врагов, опасен и для людей ‒ его сок, попадая на кожу, делает ее сверхвосприимчивой к ультрафиолету, что приводит к сильным химическим ожогам.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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