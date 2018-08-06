В Екатеринбурге мужчина сгорел в арендованном коттедже

В Екатеринбурге в садовом поселке «Заря» минувшей ночью произошел пожар. Загорелся частный дом, который хозяева сдали в аренду компании молодых людей. Не обошлось без жертв. Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, пожарные, приехавшие на вызов, нашли в доме тело мужчины 1991 года рождения с признаками отравления угарным газом и следами ожогов. Также медпомощь потребовалась его ровеснице ‒ ее увезли в ЦГБ № 36.

По предварительным данным, возгорание произошло из-за короткого замыкания в электрокамине на первом этаже, откуда дым и пламя распространились на второй этаж, где и находились молодые люди. Точные причины ЧП установят пожарные дознаватели, полицейские и следователи. Найденное тело направлено на судмедэкспертизу, чтобы выяснить причину смерти, хотя после первоначального осмотра признаков криминала нет.

«По итогам доследственной проверки органами Следственного комитета будет принято процессуальное решение», ‒ добавили в ведомстве.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 06.08.18

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