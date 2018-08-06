В Краснотурьинске закрыли частный детский лагерь из-за общего туалета и отсутствия столовой

В Краснотурьинске по решению суда на 90 суток приостановлена работа детского дневного лагеря «Паритошка», принадлежащего местному предпринимателю. Причиной стали многочисленные санитарные нарушения, которые обнаружили специалисты регионального управления Роспотребнадзора.

В частности, в лагере работали сотрудники, не прошедшие медицинское обследование. Дети принимались в смену без справок о здоровья. Организованного питания в лагере не было, ребята уходили обедать домой или приносили еду с собой. Бутылированная вода, которая поставлялась в организацию, оказалась без документов, подтверждающих ее происхождение и качество. Кроме того, уборка в лагере проводилась утром, а не вечером, как положено, а дети ходили в общий туалет, не оборудованный отдельными кабинками.

Краснотурьинский городской суд признал директора лагеря виновным по ст. 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Детский клуб был закрыт под контролем судебных приставов, сообщили в пресс-службе УФССП по Свердловской области.

Краснотурьинск, служба информации РИА «Новый День»

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