Пожилой екатеринбуржец подозревается в жестоком убийстве соседа на улице Патриотов

В Екатеринбурге раскрыто убийство 57-летнего мужчины.

Как сообщили РИА «Новый День» в СКР, вечером 1 августа в квартире дома на улице Патриотов (микрорайон Уктус) было найдено тело местного жителя с ножевым ранением груди. По горячим следам был установлен и задержан у себя в квартире в соседнем подъезде сосед погибшего 1949 года рождения. Задержанный отрицает свою причастность к убийству, но с учетом имеющихся доказательств ему уже предъявлено обвинение в убийстве. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. С учётом характера преступления планируется провести в отношении обвиняемого судебную психиатрическую экспертизу. Расследование уголовного дела продолжается.

В городской полиции добавляют, что убитый злоупотреблял спиртным, а задержанный в тот день был у него в гостях.

Екатеринбург, служба информации

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