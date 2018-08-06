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Понедельник, 6 августа 2018, 11:48 мск

Новости Екатеринбург

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Завтра по погоде можно будет погадать на зиму

Завтра уральцы смогут погадать на грядущую зиму: в народном календаре будет отмечаться день Анны-зимоуказательницы. По первой половине дня определяется, каким будет декабрь, погода после обеда предсказывает январь и февраль. Считается, что легкий прохладный ветерок с утра предвещает вьюги и метели, дождь – к снежной и теплой зиме, ясно – к суровым холодам на Рождество.

Отметим, что, по прогнозу на 7 августа, в Екатеринбурге ожидается ясная солнечная погода на весь день с температурой плюс 20 градусов Цельсия утром, плюс 26 днем и 14 градусов тепла – ночью.

Екатеринбург, Елена Васильева

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