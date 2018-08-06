Пенсионерка с аппаратом Илизарова на руке ушла за грибами и потерялась (ФОТО)

Екатеринбургская полиция разыскивает 68-летнюю Галину Граматчикову, которая утром 1 августа около половины седьмого утра уехала в лес за грибами и не вернулась. Где она, неизвестно.

Как сообщили РИА «Новый День» в УМВД по Екатеринбургу, женщина – полного телосложения, рост 166-167 см, волосы короткие седые, глаза зеленые. Особые приметы: послеоперационный шрам и шрам от ожога на животе, на правой руке установлен аппарат Илизарова. Была одета в фиолетовую куртку, коричневые брюки, черные резиновые сапоги.

Всех, кто знает хоть что-нибудь о месте нахождения пенсионерки, полицейские просят сообщать по телефону: (343)356-42-11 (дежурная часть ОП № 11) или «02».

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 06.08.18

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