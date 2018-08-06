По 15 лет колонии получили два свердловчанина, убившие женщину за отказ их накормить

По 15 лет проведут в колонии строгого режима два свердловчанина за убийство жены одного из них.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе облсуда, в ночь с 6 на 7 февраля 2017 года жители Краснотурьинска Равиль Бахтияров и Сергей Туркин выпивали дома у Бахтиярова, с ними была и жена хозяина квартиры. Между мужем и женой произошел конфликт на бытовой почве: женщина отказалась приготовить мужчинам ужин. Вспыхнула ссора, Бахтияров ударил жену 4 раза руками, два раза молотком и 4 раза – ножом. После чего к еще живой женщине подошел Туркин и нанес 16 ножевых ранений. Осознав содеянное, мужчины обратились к соседям с просьбой вызвать полицию и объяснили, что, кажется, убили человека.

Суд приговорил обоих к 15 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и с последующим ограничением свободы сроком на 2 года. Кроме того, суд обязал их выплатить матери убитой по 1 млн руб. в качестве моральной компенсации и возместить расходы на похороны.

Краснотурьинск, служба информации

Краснотурьинск. Другие новости 06.08.18

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