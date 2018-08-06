Под Екатеринбургом в выходные пройдет авиационный фестиваль

В предстоящие выходные на аэродроме «Логиново» в четвертый раз пройдет Всероссийский авиационный фестиваль «Крылья Урала», который организует региональное отделение ДОСААФ России Свердловской области.

В первый день фестиваля, 11 августа, пройдут соревнования по воздухоплавательному спорту, сверхлегкой авиации, по авиамодельному, парашютному и по самолетному спорту на кубок Регионального отделения ДОСААФ России по Свердловской области.

Самым зрелищным же обещает стать второй день ‒ 12 августа, когда состоится финал соревнований по парашютному спорту на точность приземления. Начало запланировано на 11:00.

«Можно будет увидеть полеты сверхлегкой авиации, демонстрационные полеты авиамоделистов, показательные выступления парашютистов с флагами России, Свердловской области, ДОСААФ и родов войск, пилотаж Як-52, демонстрационный воздушный бой авиамоделистов. Зрителей ждут и демонстрационные полеты самолетов, массовый десант из самолета Ан-2, полеты аэростатов, шоу авиамоделистов, а также концерт. Желающие смогут принять участие в ярмарке и мастер-классах. Для пилотов-профессионалов и любителей будет организован семинар «Развитие авиации общего назначения в Свердловской области, пути и проблемы», ‒ сообщили в оргкомитете фестиваля.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 06.08.18

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