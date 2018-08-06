В Екатеринбурге ищут мужчину, обворовывающего доверчивых женщин

Полиция Екатеринбурга ищет Павла Маслова 1983 г.р., которого обвиняют в хищении золотых украшений у близкой знакомой.

Как сообщили РИА «Новый День» в городском УМВД, в мае прошлого года 35-летний житель Эльмаша познакомился на сайте знакомств с 39-летней женщиной. Мужчина представился Павлом Кузьминовым и сумел быстро войти в близкий круг дамы. Вскоре она стала доверять ему ключи от квартиры. Так продолжалось до 25 июня, когда утром женщина ушла на работу, оставив своего сожителя дома. Вернувшись вечером, она не обнаружила ни приятеля, ни золотых украшений – нескольких цепочек, браслетов, кулонов, колец, серег и монет. Женщина пояснила, что все украшения хранила в одном месте, которое было известно ее другу. Общий ущерб превысил 100 тысяч рублей.

В сентябре 2017 года мужчина был найден и помещен под подписку о невыезде. Расследование уголовного дела продолжалось до февраля 2018 года, когда подозреваемый исчез в неизвестном направлении. В марте он был объявлен в розыск. В настоящее время розыск обвиняемого продолжается. При этом у сотрудников уголовного розыска имеются основания полагать, что мужчина продолжает знакомиться в интернете с доверчивыми дамами, представляясь вымышленным именем.

Полиция обращается к гражданам, которые могут располагать информацией о местонахождении разыскиваемого, с просьбой сообщать в органы внутренних дел по телефонам: 8 (950) 192-92-61 (следственный отдел), (343) 356-42-14, 294-14-94 (дежурная часть).

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 06.08.18

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