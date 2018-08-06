На Урале заказали план развития для деревни без единого жителя

В Режевском городском округе, одном из депрессивных районов Свердловской области, обновляют план развития трех деревень. Подрядчик подсчитает инвестиционную активность, выяснит проблемы развития территории и подготовит материалы для публичных слушаний. Нюанс в том, что в одной из деревень живет один человек, а в другой – и того меньше.

Интересное исследование заказывает администрация Режевского городского округа, бюджет этой территории заплатит 420 тысяч рублей за корректировку плана развития трех деревень. Что это за деревни, в техзадании указано: д. Воронино с населением 42 человека, д. Гурино с населением 1 человек и д. Кучки с населением 0 человек.

Подрядчик должен будет разработать материалы, «направленные на создание условий устойчивого социально-экономического и территориального развития территории городского округа». Цель заказа администрации – комплексное развитие территории этих не слишком многолюдных деревень, все подпункты так или иначе связаны со строительством на их территории – «создание единого экономического и градостроительного пространства», устранение «излишних административных барьеров» при застройке, сокращение сроков выдачи исходно-разрешительной документации при оформлении участков. Тем не менее, после обновления плана развития администрация должна будет узнать инвестиционную и предпринимательскую активность деревень и увеличить обеспеченность населения жильем, объектами социального и коммунально-бытового обслуживания. Насколько обеспечены жильем жители Гурино и Кучки (то есть один человек на две деревни) – не уточняется.

Судя по ТЗ, подрядчик к заданию должен подойти очень серьезно, опираясь на два с половиной десятка федеральных, региональных и муниципальных документов. Администрация обязуется передать исполнителю информацию о границах деревень, данные социологических и социально-экономических обследований, информацию о демографии и занятости населения. По заданию администрации исполнитель должен будет разослать запросы в организации, уточнить карты местности, провести комплексную оценку проблем развития муниципальных образований. Требуется также подготовить материалы для публичных слушаний – позовут ли на них «испытуемых», неясно.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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