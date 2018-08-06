Уральцы чаще всего ищут туры в Сочи и Крым

Жители Урала чаще всего ищут туры в Сочи, Крым, Испанию и Грузию. Почти четверть отпускников подбирают пакетные предложения.

Аналитики «МегаФона» оценили, что чаще всего искали жители регионов Урала за первый месяц работы сервиса «МегаФон. Путешествия». Это новая услуга оператора, интернет-платформа по онлайн-бронированию авиабилетов, отелей, туров, экскурсий и трансферов. Сервис работает с Aviasales, Ostrovok, Aviakassa, Ozon Travel, OneTwoTrip и другими – сравнивает цены и подбирает оптимальные варианты для путешествий, находит самые дешевые перелеты. За каждую покупку на сайте партнера travel.megafon.ru абонент «МегаФона» получает кешбэк – от 1 до 6% от суммы заказа в зависимости от турнаправления.

«Уже сегодня каждый второй посетитель сервиса travel.megafon.ru ищет авиабилеты, а каждый четвертый – подбирает комплексные туры для отдыха. Среди наиболее популярных направлений: Сочи, Крым, Испания и Грузия. Интересно, что 60% посетителей «МегаФон. Путешествия» со смартфонов подбирают варианты для отдыха и лишь каждый третий смотрит тур с компьютера», – рассказал Александр Малов, директор по продажам на массовом рынке «МегаФона» на Урале. За первые 30 дней работы сервиса Свердловская область попала в топ-5 регионов по интересу пользователей к путешествиям с кешбэком – услуга оказалась популярнее только в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае.

Чаще летней покупкой авиабилетов и бронированием отелей в интернете пользуются мужчины, онлайн-поиском выгодных перелетов и предзаказом путешествий больше других занимаются россияне в возрасте от 25 до 34 лет.

Екатеринбург, служба информации

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