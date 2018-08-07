Свердловские аграрии получат 63 миллиона из федеральной казны из-за слишком дорогого дизеля

Правительство России выделяет 5 млрд рублей из резервного фонда на поддержку аграриев. В Свердловскую область уйдет чуть более 63 миллионов рублей.

Деньги выделяют 79 субъектам РФ, средства уйдут на закупку дизельного топлива. Помощь правительство решило оказать, подсчитав, на сколько взлетели цены на горюче-смазочные материалы.

«Хочу обратить особое внимание на ситуацию, сложившуюся в результате повышения цен на горюче-смазочные материалы. Рост цен на 14 июня по сравнению с ценами на аналогичную дату прошлого года составил по дизельному топливу 27,9% (это 52,5 тыс. рублей за тонну), а по бензину 21,9% (соответственно, 56,5 тыс. рублей за тонну)", – докладывал министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев премьеру Дмитрию Медведеву ранее на селекторном совещании. По оценке министра, затраты сельхозпроизводителей выросли на 11,9 млрд рублей – с учетом того, что в статистику попали около 55% от всех аграриев.

В регионах УрФО самые значимые суммы по субсидиям получит Челябинская область – 113 млн рублей. Курганским аграриям выделили 95 млн. В Свердловскую область уйдет 63 млн рублей, чуть больше выделили Тюменской области – 68,8 млн.

Напомним, вчера, 6 августа, исполнилось четыре года указу о введении в России продуктового эмбарго. В правительстве не раз отмечали, что эта мера благополучно отразилась на местных производителях. Эксперты оценили ущерб от эмбарго в 0,2 процентных пункта ВВП России. Заодно в стране появились белорусские креветки, пармезан и устрицы. Три последних года действует указ об уничтожении продуктов, попавших в Россию из «запрещенных» стран. За прошлый год только уральские таможенники обнаружили более 300 тонн санкционных продуктов. В основном это были яблоки и груши, завезенные из европейских стран, – их закопали в землю.

Екатеринбург, служба информации

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