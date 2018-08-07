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Вторник, 7 августа 2018, 12:45 мск

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Свердловчане стали чаще заражаться клещевым энцефалитом

Более 29 тысяч жителей Свердловской области пострадали от укусов клещей. Опасные членистоногие активны практически на всей территории региона.

По данным свердловского управления Роспотребнадзора, в больницах области находятся 302 человека с предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит», что на 10 % выше уровня аналогичного периода 2017 года. У 57 пациентов болезнь подтвердилась. С подозрением на клещевой иксодовый боррелиоз госпитализировано 495 человек (диагноз подтвержден у 270 свердловчан), но эти показатели почти на одном уровне с прошлым годом.

Как добавили в ведомстве, в 2018 году акарицидная обработка была проведена на 9 847 гектарах зеленых территорий области. Энтомологический контроль охватил 69 % от обработанных площадей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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